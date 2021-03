FBI-chef Wray waarschuwt voor ‘uitzaaiend’ binnenlands terrorisme

Christopher Wray, de chef van de Amerikaanse federale politiedienst FBI, heeft het parlement gewaarschuwd dat het aantal binnenlandseterrorismezaken in de Verenigde Staten met een schrikbarend tempo stijgt, meldt The Washington Post. Ook stelde Wray dat de FBI zo goed als mogelijk met de beschikbare informatie is omgegaan in aanloop naar de dodelijke bestorming van het Capitool door aanhangers van oud-president Donald Trump in januari.

In de parlementaire hoorzitting dinsdag zei Wray dat hij eerder al vaak had gewaarschuwd vanwege de toenemende extremistische dreiging van binnenuit. Het aantal binnenlandseterrorismezaken is afgelopen jaar ruwweg verdubbeld, vertelde de FBI-chef.

‘We hebben aanzienlijk meer onderzoeken en arrestaties verricht”, aldus Wray. In september, ongeveer een maand voor de verkiezingen van begin november, stond het aantal op 1000. Aan het einde van 2020 waren dat er al ongeveer 1400. Het aantal arrestaties en onderzoeken steeg ook weer fors na de aanval op het parlement van 6 januari.

‘Binnenlands terrorisme is al een lange tijd aan het uitzaaien in ons land, en dat verdwijnt voorlopig niet”, aldus Wray. ‘We hebben altijd geprobeerd om te benadrukken dat dit een van onze grootste zorgen is, bij elke mogelijkheid.’

Wray verdedigde het handelen van de FBI door te benadrukken dat zijn agenten de beschikbare informatie zo snel mogelijk deelden met andere politiediensten, maar gaf toe dat de FBI intern gaat evalueren. Dat het Capitool begin januari is aangevallen noemde hij ‘geen acceptabel resultaat”.

De hoorzitting is onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar wat er bij politie- en veiligheidsdiensten misging in aanloop naar de Capitoolbestorming en wat in de toekomst gedaan kan worden tegen de terroristische dreiging. Woensdag voelt het Congres nog andere FBI-functionarissen en militaire bevelhebbers aan de tand.

In heel het land zijn onderhand al ruim 270 personen aangeklaagd in verband met de aanval op het parlementsgebouw in Washington. Volgens de politiediensten zijn op 6 januari zo’n 800 personen het Capitool binnengedrongen om de bekrachtiging van de verkiezingszege van Joe Biden te verhinderen.