Alternatieve behandelaars blij dat ze weer aan de slag mogen

Osteopaten, chiropractoren en acupuncturisten zijn opgelucht dat ze woensdag, na twee en een halve maand gesloten te zijn geweest, weer aan de slag mogen. ‘Voor een grote groep had het niet veel langer moeten duren, dan had de stekker eruit gekund”, zegt Mendel Blokland, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). ‘We hopen dat we nu onbekommerd kunnen blijven doorwerken.’

Hoewel Blokland blij is met de versoepeling, begrijpt hij niet dat alternatieve genezers onder contactberoepen vallen en niet onder zorgberoepen. ‘Wij mogen weer open omdat kappers open mogen. We voelen ons niet in de juiste categorie ingedeeld. Daar ageren we al maanden tegen”, aldus de voorzitter.

Praktijken van alternatieve behandelaars kregen van het kabinet geen uitzondering op het verbod om open te gaan tijdens de lockdown. Voor beroepen in de zorg geldt wel een uitzondering op dit verbod. Brancheorganisaties van alternatieve behandelaars verzetten zich hiertegen fel. Ze noemden de maatregel onverantwoord omdat patiënten niet de juiste hulp krijgen.