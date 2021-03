Biden trekt nominatie begrotingsdirecteur in na tegenstand Senaat

De bevestigingsprocedure voor Tandens benoeming bleek vorige week woensdag al een lastige te gaan worden voor de regering-Biden. Twee Senaatscommissies die betrokken zijn bij die procedure stelden toen de behandeling van de nominatie van Tanden uit nadat controverse was ontstaan over berichten die zij in het verleden op Twitter had gezet.

In die tweets liet zij zich kritisch uit over de Republikeinen. Toen ook een gematigde Democratische Senator vorige week liet weten dat hij Tandens benoeming niet kon steunen, werd duidelijk dat zij wel eens steun tekort kon gaan komen.

Tanden heeft er daarop zelf voor gekozen om zich terug te trekken als kandidaat voor de post van begrotingsdirecteur, blijkt uit een korte verklaring van president Biden. In een eigen verklaring zegt Tanden dat zij niet wil dat haar nominatie afleidt van de prioriteiten van de regering.