Swapfiets in top tien snelst gegroeide Europese bedrijven van FT

Buiten de top tien staan andere Nederlandse bedrijven zoals zakenbank bunq (plek 15), technologiebedrijf Mews Systems (plek 24) en de uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s Fastned (plek 31). De snelste Europese groeier was het Britse Bulb Energy, de grootste leverancier van groene energie in het Verenigd Koninkrijk. Op de tweede plek staat Sun Finance, een onlinekredietverlener uit Letland.

De ranglijst van FT is gebaseerd op cijfers uit de periode van 2016 tot en met 2019. Het effect van de coronapandemie is daardoor nog niet zichtbaar. Volgens de krant geeft de lijst, waarvan het volledige achterliggende rapport op 22 maart verschijnt, zo goed aan hoe de snelst groeiende bedrijven er kort voor het toeslaan van de pandemie voor stonden.

Verdubbeld

Swapfiets groeide in de onderzochte periode in absolute termen met meer dan 5500 procent, aldus FT. Ook in het afgelopen halfjaar is het bedrijf dat abonnementen op fietsen aanbiedt naar eigen zeggen flink gegroeid, vooral in grote steden in het buitenland. Swapfiets laat weten dat het aantal fietsen in onder meer Berlijn, Brussel en Kopenhagen is verdubbeld.

Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 200.000 klanten. Een jaar geleden stond de teller nog op 100.000 abonnees. De fietsen met de herkenbare blauwe voorbanden zijn te vinden in meer dan 50 steden in vier landen.

Bij Swapfiets betaal je een vast bedrag per maand voor een fiets. Bij een defect, zoals een lekke band, wordt het rijwiel binnen een dag gerepareerd op een locatie naar keuze.