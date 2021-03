Senaat VS stemt in met nieuwe handelsminister

De 49-jarige Raimondo, een voormalig durfinvesteerder, is de eerste vrouw die de functie van minister van Handel bekleedt in de VS. Een belangrijk deel van haar nieuwe baan is de relatie met China, waarmee de VS onder Bidens voorganger Donald Trump in een handelsoorlog verzeild raakten. De economie weer op snelheid brengen na de coronacrisis zal haar ook bezighouden.

Ook duidelijk is dat er geen obstakels zijn voor voormalig diplomaat William Burns om de nieuwe chef inlichtingendienst CIA te gaan leiden. Het senaatscomité voor inlichtingenzaken stemde unaniem in met zijn kandidatuur. De stemming in de voltallige Senaat is een formaliteit.

Burns met zijn 33 jaar diplomatieke ervaring was onder president Obama onderminister van Buitenlandse Zaken en ambassadeur in Moskou onder president George W. Bush. De Central Intelligence Agency houdt zich bezig met het vergaren van inlichtingen in en over andere landen dan de VS.