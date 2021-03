Franse toezichthouder legt ING boete van 3 miljoen op

De Franse toezichthouder voor banken heeft het dochteronderdeel van ING in Frankrijk een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De bank schoot op meerdere vlakken tekort in het bijhouden van de risico’s rond klanten, zo stelde de Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) vast. Zo had ING in Frankrijk onder andere geen goed systeem om de gevaren rond witwassen of terrorismefinanciering bij te houden, terwijl dit wel moet.

De ACPR stuitte op de tekortkomingen tijdens onderzoek tussen 5 september 2018 tot en met 8 februari 2019. Daarmee begon het onderzoek één dag nadat de schikking van 775 miljoen euro met het Nederlandse Openbaar Ministerie wegens de gebrekkige bestrijding van witwassen bekend was geworden.

De Franse autoriteit verwijt ING ook bij bepaalde cliënten niet te hebben bijgehouden dat het om ‘politiek prominente personen’ ging. In het toezicht op banken is dit de term voor klanten die een publieke taak uitvoeren, waardoor er als gevolg van hun functie een hoger risico is op omkoping of corruptie. Ook de informatie over verzenders of ontvangers van grensoverschrijdende overboekingen binnen de Europese Unie was incompleet of onbegrijpelijk, stelt de toezichthouder.

ING meldt in een eigen bericht de geldstraf te accepteren. Tegelijkertijd heeft de Franse toezichthouder ook erkend dat de bank na het onderzoek verbeteringen heeft doorgevoerd, zo stipt een woordvoerder van ING aan.

Procedures van banken om witwassen te voorkomen krijgen de afgelopen jaren extra aandacht van Europese toezichthouders. ING wordt daardoor nauwlettender in de gaten gehouden door toezichthouders in verschillende landen, zo geeft de bank zelf aan. Dit contact met bankenautoriteiten leidt volgens ING in sommige gevallen tot bevredigende uitkomsten, maar kan ook resulteren in ‘bevindingen die van ING verbeteringen vereisen of andere consequenties”.

Kort na de boete van honderden miljoenen euro’s in Nederland legde de Italiaanse bankenautoriteit ING een straf op wegens gebreken in het anti-witwasbeleid. De bank mocht tot begin september 2020 geen nieuwe klanten aannemen in het land.