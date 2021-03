De gemeente Amsterdam heeft dinsdag opnieuw tijdelijk de toegang tot het Vondelpark gesloten. Bezoekers kunnen het park alleen nog verlaten via de hoofdingangen.

Het is de vijfde dag in korte tijd dat de gemeente het park sluit. Vorige week was het er ook steeds te druk, alleen maandag hoefde de gemeente de poorten van het park ‘s middags niet te sluiten.

De gemeente roept mensen op drukke plekken te mijden en 1,5 meter afstand te houden.