FBI ziet bestorming Capitool als binnenlands terrorisme

De FBI ziet de bestorming van het Capitool als binnenlands terrorisme. Zo’n achthonderd aanhangers van toenmalig president Donald Trump drongen op 6 januari het parlementsgebouw in Washington binnen.

Na de bestorming, waarbij vijf doden vielen, verklaarden Trump-aanhangers dat een deel van de relschoppers in werkelijkheid niet tot de achterban van de president behoorde. Er is geen bewijs dat nep-aanhangers betrokken waren bij de bestorming, zegt FBI-directeur Chris Wray. De FBI is een federale politiedienst.

De directeur heeft tegenover een senaatscommissie verklaard dat in de Amerikaanse democratie geen plek is voor het binnenlands terrorisme. ‘Het tolereren ervan zou een aanfluiting zijn voor de rechtsstaat van ons land.’

De bestorming vond plaats op de dag waarop het parlement (Congres) de uitslag van de presidentsverkiezingen moest bekrachtigen. Trump riep uit onvrede over de verkiezingsuitslag zijn aanhangers op naar het Capitool te gaan. Meer dan 10.000 aanhangers gaven gehoor aan die oproep.

Tegen meer dan 250 relschoppers zijn aanklachten ingediend, onder meer voor het aanvallen van de politie en het belemmeren van het werk van het Congres. Tot heden is niemand aangehouden voor de dood van een agent in het Capitool.