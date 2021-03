Abdelkader Benali brengt voordracht 4 mei uit als boek

Schrijver Abdelkader Benali brengt de voordracht die hij op 4 mei in De Nieuwe Kerk in Amsterdam zou houden uit als boek. De voordracht van Benali gaat niet door, nadat er veel ophef ontstond over ongelukkige uitlatingen die hij meer dan tien jaar geleden deed over Joden. Benali trok zich na enkele dagen zelf terug als spreker. In zijn plaats spreekt nu Roxane van Iperen voorafgaand aan de Dodenherdenking op de Dam.

Benali zou in De Nieuwe Kerk een pleidooi houden voor verbreding van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook wat het Nationaal Comité 4 en 5 mei beoogt nu het 76 jaar geleden is dat er in Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In de voordracht De stilte van de ander schetst Benali de stilte van schaamte en verdriet over wat er in de oorlog is gebeurd. Maar ook de stilte van 4 mei ‘die de deur opent naar de ander. Stilte is geen passieve handeling, het is actief instellen op de komst van een nieuwe wereld”, aldus de schrijver.

Naast de voordracht bevat het boek gedichten over vrijheid van onder meer Ellen Deckwitz, Anne-Fleur van der Heiden, Roelof ten Napel en Dean Bowen. Het boek verschijnt bij De Arbeiderspers en ligt vanaf 8 april in de winkels.