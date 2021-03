Stoffelijk overschot van baby opgegraven in tuin ‘s-Heerenberg

De politie laat weten een ‘betrouwbare’ tip te hebben gekregen over de locatie van een mogelijk begraven baby. Experts gingen maandagmiddag direct zoeken op het adres in ‘s-Heerenberg en konden later op de dag de stoffelijke resten bergen. De politie verwacht dat het onderzoek naar de identiteit van de baby en de oorzaak van het overlijden lang gaat duren. Een woordvoerder kon niets zeggen over de tijd dat het kindje in de tuin begraven lag.

Maandag is volgens Omroep Gelderland al een man gehoord door de politie. Hij gaf aan nergens van verdacht te worden. De politie laat op dit moment niet weten of verdachten in beeld zijn.

Omdat de politie de privacy van de betrokkenen niet wil schaden, is het terughoudend in het naar buiten brengen van informatie.