Erdogan belooft betere bescherming mensenrechten

Erdogan kwam in 2003 als regeringsleider aan de macht en is vrijwel constant erg populair gebleven. In de eerste tien jaar van zijn regering voerde hij belangrijke hervormingen door, maar sinds 2013 hebben zijn regeringen een steeds meer autoritair karakter. Sinds een mislukte staatsgreep in 2016 worden veel mogelijke tegenstanders en critici van Erdogan als ‘terrorist’ bestempeld en vervolgd. Zo zitten er bijvoorbeeld duizenden leden van de derde politieke partij van het land vast, de links-radicale HDP die veel steun heeft in het Koerdische zuidoosten. Ook gekozen parlementariërs zijn gevangen gezet.

Deel dit bericht: