Schaakrubriek: Rudolf Charousek is één van mijn favoriete negentiende-eeuwse schakers

Het schaakleven van de negentiende eeuw is een bijzonder interessant onderwerp waarover al heel wat publicaties zijn verschenen. Vaak specialistisch, zoals over schaakcafés of een individuele schaker.

Nu is bij McFarland een boek verschenen waarin niet minder dan vijftig beroemdheden voorbijkomen die in die tijd triomfen vierden. Men kan ze rustig grootmeesters noemen, al bestond titel toen nog niet. Er was ook nog geen officiële wereldtitel. Grootheden als Staunton (van de stukken), Morphy, Anderssen en Chigorin werden wel de sterkste schaker van de wereld genoemd, maar dat was soms een beetje natte vingerwerk. De eerste min of meer officiële wereldkampioen was Steinitz. Maar de schaakbond, de FIDE, die dit soort zaken regelt en sanctioneert, werd pas opgericht in 1924.

Het boek is prachtig uitgegeven - zoals bekend is bij mcfarlandpub.com - maar kost dan ook €60. De officiële titel luidt: Chess Rivals of the 19th Cent..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .