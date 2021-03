Meer dan half miljoen Belgen ingeënt tegen Covid-19

Meer dan een half miljoen mensen in België hebben hun eerste dosis van een coronavaccin gehad, blijkt uit de laatste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is 5,5 procent van alle volwassenen in België.

Van de 509.948 gevaccineerden hebben er 314.319 ook hun tweede prik toegediend gekregen. Deze mensen zijn daardoor maximaal beschermd tegen het coronavirus. Het gaat om 3,4 procent van de volwassen bevolking.

In België zijn in totaal 824.267 prikken gezet. Dat zijn er minder dan in Nederland, waar volgens de berekeningen tot en met zondag 1.336.670 prikken zijn gezet. Het gaat om zowel eerste als tweede prikken, waardoor niet duidelijk is hoeveel procent van de volwassen bevolking is ingeënt.

772.294 bevestigde besmettingen

Sciensano meldt dat de meeste ingeënte mensen in België het vaccin van Pfizer/BioNTech hebben gehad. Deze bestaat net als de twee andere vaccins die in het land worden gebruikt, de middelen van Moderna en AstraZeneca, uit twee doses die op verschillende momenten moeten worden toegediend. De regering overweegt de toediening van de tweede dosis uit te stellen, zodat meer mensen in aanmerking komen voor hun eerste prik.

In de afgelopen zeven dagen zijn in België gemiddeld 2395 besmettingen gemeld. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van een week eerder. Er liggen momenteel 1936 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Ook dat is 12 procent meer dan een week eerder.

België telt in totaal 772.294 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Verder zijn officieel 22.106 sterfgevallen geregistreerd.