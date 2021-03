Radio 10-dj Lex Gaarthuis wordt niet vervolgd voor coronalied

Radio 10-dj Lex Gaarthuis wordt definitief niet vervolgd voor het coronalied dat hij in februari vorig jaar op de radiozender liet horen. Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam dinsdag besloten. Het Pan Asian Collective tekende in januari bezwaar aan, toen al eerder werd besloten dat Gaarthuis niet vervolgd zou worden.

De radio-dj draaide het nummer 'Voorkomen is beter dan Chinezen', waarin hij Chinezen de schuld gaf van het coronavirus. In het lied werd onder meer gezongen: "het komt allemaal door die stink-Chinezen" en er werd gewaarschuwd voor het eten van een Chinese maaltijd. De politie en het Meldpunt Discriminatie kregen duizenden meldingen over het lied. De dj kwam al snel terug op zijn actie. Hij bood zijn excuses aan, ging diep door het stof en zocht de Chinese gemeenschap op voor een "constructief gesprek".

Het gerechtshof noemde de uitspraak "stink-Chinezen" beledigend, maar begreep ook dat de dj niet als bedoeling had om te beledigen. "Integendeel: hij wilde juist de mening belachelijk maken van mensen, die denken dat Chinees eten een coronabesmetting zou kunnen veroorzaken", aldus het gerechtshof.

Het collectief dat in januari bezwaar aantekende, vond dat Gaarthuis zich schuldig maakte aan groepsbelediging en aanzetten tot haat, discriminatie of geweld.

Het OM ging eerder niet over tot vervolging omdat het coronalied satirisch moest worden opgevat. Ook nam justitie mee dat Gaarthuis zijn excuses had aangeboden en in gesprek wilde met de betrokken organisaties.