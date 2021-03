China staat open voor bezoek VN aan provincie Xinjiang

China zegt dat het openstaat voor een bezoek van het hoofd van de VN-Mensenrechtenraad Michelle Bachelet aan de omstreden provincie Xinjiang, maar dat zij niet van tevoren haar mening al klaar moet hebben. In Xinjiang wonen de Oeigoeren, een etnische minderheid in China. Zij worden onderdrukt door de Chinese regering, zeker 1 miljoen Oeigoeren zitten in een strafkamp.