Alibaba-oprichter Ma niet langer de rijkste man van China

Jack Ma, oprichter van webwinkelreus Alibaba, is officieel zijn titel rijkste man van China kwijt. De ondernemer die de laatste tijd met Chinese regelgevers in de clinch ligt, is op de jaarlijkse Hurun Global Rich List gezakt naar de vierde plaats. De lijst wordt aangevoerd door Zhong Shanshan, de man achter water- en drankenmaker Nongfu Spring. Van hem was al bekend dat hij Ma qua vermogen afgelopen jaar had ingehaald.