Songfestivalorganisatie creëert bubbel voor artiesten

De organisatie van het Eurovisiesongfestival heeft dinsdag een eerste coronadraaiboek voor het evenement gepubliceerd. Het protocol is opgesteld op basis van de maatregelen van het RIVM en is geïnspireerd op soortgelijke voorschriften in de sportwereld. Zo verblijven de artiesten tijdens hun tijd in Nederland in een bubbel en wordt er volop ingezet op testen.

"Met behulp van uitvoerig testen, mondkapjes, hygiënemaatregelen, aandacht voor ventilatie en innovatieve maatregelen wordt een omgeving gecreëerd waarin medewerkers, artiesten en pers zo veilig mogelijk kunnen werken," zegt uitvoerend producent Sietse Bakker.

Iedereen die straks in mei in Rotterdam Ahoy werkt, wordt regelmatig getest in een daarvoor speciaal opgezette teststraat. Artiesten wordt aangeraden voor vertrek naar Nederland vijf dagen in quarantaine te gaan en moeten voor vertrek ook getest worden. Eenmaal in Nederland moeten ze in hun hotel blijven, behalve wanneer zij voor officiële programmaonderdelen de deur uit moeten.

1,5 metereditie

"Ons doel is helder: besmettingen tijdens het evenement voorkomen. Mocht iemand positief getest worden, dan gaat ons isolatieprotocol in werking, ondersteunen we de GGD bij bron- en contactonderzoek en nemen we waar nodig aanvullende maatregelen", zegt Bakker. Als daardoor een deelnemer niet kan optreden wordt gebruikgemaakt van de opnames die ieder land dit jaar verplicht moet aanleveren als back-up.

De songfestivalorganisatie mikt nog altijd op een 1,5 metereditie waarin alle deelnemers naar Rotterdam komen. Ook wordt een songfestival met publiek nog niet uitgesloten. Wel is inmiddels duidelijk dat de landendelegaties aanzienlijk kleiner worden dan bij eerdere edities en mogen er ook veel minder journalisten komen. "Onze ambities blijven onverminderd hoog. We zullen er alles aan doen om het hoogst haalbare neer te zetten," benadrukt Bakker.