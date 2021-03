‘2020 recordjaar voor investeringen in woningmarkt’

Crisisjaar 2020 is een recordjaar als het gaat om investeringen in Nederlands woningen. Volgens vastgoedadviseur CBRE werd er afgelopen jaar voor 7,8 miljard euro belegd in woningen. Dat was 230 miljoen euro meer dan een jaar eerder, toen ook al sprake was van een record.

CBRE kwam met een update van eerdere cijfers, omdat er in december 2020 meer transacties werden gedaan dan eerder bekend. Door de wijziging van de overdrachtsbelasting per 1 januari dit jaar werden veel geplande vastgoedtransacties naar voren gehaald. Die piek in de laatste weken van het jaar ging ook de verwachtingen van CBRE te boven.

Het is al het derde jaar op rij dat beleggingen in vastgoed toenamen. Volgens de vastgoedadviseur wordt de woningmarkt als een betrouwbare investering gezien, geholpen door de stabiele huuropbrengsten en het grote woningtekort.

Logistieke beleggingen

Voor dit jaar rekent CBRE op een beleggingsvolume in woningen van ongeveer 7 miljard euro. Doordat de overdrachtsbelasting per 1 januari omhoog is gegaan, zullen de investeringen in het eerste kwartaal van dit jaar wat achterblijven. Na het eerste kwartaal verwacht CBRE dat de markt aantrekt, vooral omdat woningen een gewilde belegging blijven.

Eerder werd ook al een record voor logistieke beleggingen gemeld in 2020. Dat kwam vooral door de groei van de zogeheten e-commerce.