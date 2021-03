Pand en terras actievoerende cafébaas in Breda besmeurd

Wie verantwoordelijk is, is onbekend. ‘Toen ik vanmorgen bij mijn zaak aankwam, trof ik het zo aan. Het is treurig dat we op zo’n erg punt zijn gekomen dat dit gebeurt”, aldus De Vos. Hij zegt zich niet van de wijs te laten brengen door de actie en vanmiddag om 12.05 uur zijn terras gewoon te openen. ‘Dit betekent helemaal niets. Het is zonde van de ketchup, die had ik liever gebruikt voor een tosti.’

Verschillende afdelingen van KHN riepen hun leden eerder op om op 2 maart de terrassen tegen de regels in weer open te gooien. Ze vinden de horeca-lockdown onzinnig voor de buitenruimtes. Reden hun terras opgepoetst en wel buiten te zetten. Veel terraseigenaren verzonnen er een opvallende actie bij om zoveel mogelijk aandacht te trekken.

De Vos liet maandag weten dat het om een ludieke actie gaat en het niet de bedoeling is dat er ook geserveerd zou worden. De Bredase burgemeester Paul Depla en andere burgemeesters elders in het land zeiden maandag te zullen handhaven als mensen worden voorzien van een drankje of hapje op een terras. ‘Ik ga toch mensen bedienen. We zullen zien hoe lang het gaat duren voordat er wordt ingegrepen.’ Hij riskeert daarmee een coronaboete van 4000 euro en andere mogelijke maatregelen van het gemeentebestuur.