‘Minder kantoren verkocht of verhuurd in crisisjaar 2020’

In het coronajaar 2020 zijn veel minder kantoorruimten verkocht of verhuurd in vergelijking met een jaar eerder. Vooral grote bedrijven stelden beslissingen over huisvesting uit, melden onderzoekers van vastgoedadviseur Dynamis in een rapport. De vraag naar kantoorruimte in het midden- en kleinbedrijf is minder geraakt door de crisis.

Het aantal transacties van grotere kantoren nam vorig jaar met 40 procent af, zo berekende Dynamis. Door het vele thuiswerken is het voor grote bedrijven moeilijk in te schatten wat de toekomstige behoefte aan werkplekken is. Vooral in de vier grote steden is dit volgens de onderzoekers goed te merken met een halvering van het aantal transacties. In de grote steden wordt het marktbeeld doorgaans bepaald door grotere bedrijven.

In het mkb is volgens de onderzoekers meer zicht op de behoefte van personeel om al dan niet thuis te werken. Bij mkb-bedrijven zijn werknemers ook sneller weer teruggekeerd naar kantoor. Het aantal transacties van kantoorruimtes kleiner dan 500 vierkante meter is in 2020 vrijwel gelijk gebleven aan een jaar eerder.

Inhaalslag

In totaal werd vorig jaar voor 800.000 vierkante meter aan kantoorruimte opgenomen. Dat was een jaar eerder nog bijna 1,5 miljoen vierkante meter. Voor het eerst sinds 2014 was er ook sprake van een toename van het aanbod, vooral in de Randstad en dan met name in de grote steden.

Dynamis verwacht een inhaalslag bij de vraag naar kantoorruimten als werknemers weer terug kunnen keren naar kantoor. Door de onzekerheid rondom het coronavirus hebben veel bedrijven hun aflopende huurcontracten flexibel verlengd. Deze partijen zullen straks tegelijkertijd op de markt komen met de bedrijven waarvan de huurcontracten in 2021 aflopen.