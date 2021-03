Winstnemingen zetten Nikkei lager na lange koersrally

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met verlies gesloten. In Japan loopt eind deze maand het fiscale boekjaar af en veel Japanse investeerders lijken wat winst te nemen na de sterke opmars van bijna 90 procent van de beurs dit jaar. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend omlaag, na de flinke koerswinsten een dag eerder.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,9 procent lager de dag uit op 29.408,17 punten. Op de eerste dag van maart toonde de hoofdindex nog een stevig herstel met een koerssprong van ruim 2 procent. Eerder dit jaar keerde de Nikkei voor het eerst in ruim dertig jaar terug boven de psychologische grens van 30.000 punten. De Chinese beurzen lieten flinke verliezen zien. De beursgraadmeter in Shanghai leverde tussentijds 1,6 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,5 procent.

In Sydney sloot de All Ordinaries 0,4 procent in de min. De Australische centrale bank handhaafde zijn stimuleringsbeleid en hield de rente conform verwachting ongewijzigd op 0,1 procent. De centrale bank benadrukte daarbij dat zijn doelstellingen voor werkgelegenheid en inflatie waarschijnlijk niet voor 2024 zullen worden bereikt. In Zuid-Korea, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, maakte de beurs een inhaalslag en klom 0,7 procent.