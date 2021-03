Politie rijdt bestuurder na achtervolging klem in de Bijlmer

In Amsterdam-Zuidoost heeft de politie een bestuurder aangehouden na een achtervolging. De verdachte negeerde daarbij een stopteken, reed meermalen door rood en ramde een dienstvoertuig, meldt de politie op Facebook.

De bestuurder werd uiteindelijk klemgereden op de Daalwijkdreef in de Bijlmer. Hij weigerde mee te werken aan een alcohol- en drugstest. ‘Zijn rijbewijs is ingevorderd en de auto is in beslag genomen. Daarnaast zal er voor diverse feiten proces verbaal worden opgemaakt”, aldus de politie.