Tekening Van Gogh geveild voor ruim 8,5 miljoen euro

Een tekening van Vincent van Gogh van een meisje heeft maandag bij een veiling van Christie's in New York 8,6 miljoen euro opgeleverd. Het ging om de tekening La Mousmé, waarvan Van Gogh ook een schilderij maakte, dat hangt in de National Gallery of Art in Washington.

Volgens het veilinghuis ging het om een van de beste tekeningen ooit door Van Gogh gemaakt. Christie's schatte de opbrengst van het werk vooraf op 7 à 10 miljoen dollar. Het is getekend in de zomer van 1888 in het Franse Arles. Van Gogh werd voor het werk geïnspireerd door Japanse kunst en de roman Madame Chrysanthème van Pierre Loti.

Wie de koper is, is niet bekendgemaakt. Ook wie de tekening verkocht, meldde Christie's niet. Volgens The Art Newspaper komt de tekening echter uit de collectie van het in Londen gevestigde kunsthuis Thomas Gibson.