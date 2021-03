Nederlandse moet veiligheid op TikTok helpen verbeteren

De veelgebruikte app TikTok vraagt hulp van buitenaf om de veiligheid van gebruikers te verbeteren. Het bedrijf achter de app roept een ‘veiligheidsadviesraad’ voor Europa in het leven. Een van de negen leden is de Nederlandse Kristine Evertz. Zij werkt voor de Blijf Groep, een organisatie die zich inzet tegen huiselijk geweld en meerdere blijf-van-mijn-lijfhuizen runt.

De veiligheidsadviesraad moet advies geven over de regels op de app, maar moet ook helpen ‘om nieuwe problemen te identificeren waarmee TikTok en onze community in de toekomst te maken kunnen krijgen.’ De andere leden komen onder meer uit Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Ierland. Een van hen strijdt tegen pesten, een ander onderzoekt het onlinegedrag van zedendelinquenten en nog een ander lid zet zich in tegen radicalisering en extremisme online.

Gebruikers van TikTok kunnen korte filmpjes van zichzelf maken en die delen met anderen. TikTok heeft wereldwijd honderden miljoenen gebruikers, onder wie ruim 1,5 miljoen in Nederland, met name kinderen. TikTok krijgt regelmatig kritiek omdat het te weinig zou doen om jongeren op het platform te beschermen.