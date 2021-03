Oud-topman Heineken Van Boxmeer kreeg miljoenen bij vertrek

Van Boxmeer, die in juni 2020 na vijftien jaar afscheid nam als topman van Heineken, ontving een vertrekpremie van alles bij elkaar 5,5 miljoen euro, vooral bonussen. Onder leiding van Van Boxmeer (59), die in 1984 in dienst kwam bij Heineken, groeide de omzet van 11 miljard euro bij zijn aantreden in 2005, tot ruim 28 miljard euro in 2019. Vanwege de coronacrisis en de sluiting van de horeca was vorig jaar een daling van de omzet tot 23,8 miljard euro te zien. Van Boxmeer is bij Heineken opgevolgd door Dolf van den Brink.

Ontslagvergoedingen en vertrekpremies zijn bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven al jaren aan banden gelegd. De vertrekbonus van Van Boxmeer overstijgt ruimschoots de Tabaksblat-norm uit 2003. In deze code, opgesteld door de commissie-Tabaksblat, staat dat een vertrekkend bestuurder hoogstens één jaarsalaris mee mag krijgen. Afwijken van de code mag, mits een bedrijf uitlegt waarom. Volgens Heineken stammen de afspraken met Van Boxmeer van voor 2003.