Amerikanen uitgeleverd aan Japan om ontsnapping Carlos Ghosn

Twee Amerikanen zijn maandag uitgeleverd aan Japan vanwege hun rol in de ontsnapping van automagnaat Carlos Ghosn uit het land. De vader en zoon worden ervan beschuldigd Ghosn te hebben geholpen bij diens vlucht uit Japan eind 2019, terwijl hij huisarrest had op verdenking van fraude.

Het gaat om legerveteraan Michael Taylor en zijn zoon Peter Taylor. Volgens hun advocaat zijn ze overgedragen aan de Japanse autoriteiten. Ze zaten sinds mei vast in de Verenigde Staten, na een Japans verzoek om uitlevering. Volgens de Japanse aanklagers hebben ze 1,3 miljoen dollar ontvangen voor hun hulp bij de vlucht van Ghosn. Zij kunnen lange gevangenisstraffen krijgen in Japan voor mensensmokkel. De twee hebben maandenlang in Amerikaanse rechtbanken geprobeerd om de uitlevering tegen te houden.

Ghosn, die de leiding had over autobouwers Nissan en Renault, vluchtte eind 2019 uit Japan. Op wonderbaarlijke wijze wist hij de bewaking van zijn huis te ontwijken en met een privéjet naar Istanbul te vliegen. Hij had zich verstopt in een kist die normaal gesproken voor geluidsapparatuur wordt gebruikt. Vervolgens werd hij met een ander privétoestel naar Libanon gebracht, dat geen uitleveringsverdrag met Japan kent.

Vrijdag werden nog drie Turken veroordeeld door een rechter in Istanbul voor hun hulp bij de ontsnapping van Ghosn. Ze kregen ook jarenlange gevangenisstraffen. Het gaat om twee piloten en een bestuurder van een klein Turks luchtvaartbedrijf.

Ghosn heeft de Franse, Braziliaanse en Libanese nationaliteit. Hij verklaarde later Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten. Hij ontkent iets fout te hebben gedaan. Volgens hem spande de Japanse justitie samen met hoge krachten binnen Nissan om hem ten val te brengen.