Spike Lee maakt documentaire over aanslagen 11 september 2001

Regisseur Spike Lee is bezig met een documentaire over de aanslagen in New York van 11 september 2001, dit jaar 20 jaar geleden. Dat meldt Variety. De docu, die de naam NYC Epicenters 9/11→ 2021½ krijgt, vertelt verhalen over het leven van betrokkenen na de aanval van de islamitische terreurorganisatie al-Qaeda.

De Amerikaanse filmmaker zegt trots te zijn op de stad en hoe de inwoners het leven hebben opgepakt na de aanslagen, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. De documentaire zal ‘een ongekend groots portret bieden van New Yorkers tijdens de wederopbouw na de verwoestende terroristische aanval”, aldus de 63-jarige Lee.

De documentaire is een project dat wordt gemaakt door HBO Documentary Films. Lee maakte daar al eerder docu’s voor, zoals When The Levees Broke: A Requiem in Four Acts en 4 Little Girls. Wanneer de nieuwe documentaire over de aanslagen uitkomt is niet bekendgemaakt.