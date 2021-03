‘Onderwijskwaliteit mbo’s omhoog door fysieke les’

Vooral de onderwijskwaliteit is fysiek hoger dan online, meldden studenten aan de JOB. Dat komt doordat fysieke lessen beter zouden werken dan onlinelessen, maar ook doordat leerlingen elkaar in het echt kunnen ontmoeten, aldus Hajji. Veel studenten zeiden de afgelopen tijd dat hun prestaties lijden onder mentale klachten die werden veroorzaakt door het gebrek aan contact. ‘Het is daarom belangrijk dat studenten niet alleen in de banken zitten, maar veldwerk doen en interactief onderwijs krijgen.’

Mbo-scholen waren sinds de tweede lockdown van 14 december grotendeels gesloten. Alleen voor praktijkonderwijs, toetsen en kwetsbare studenten waren de deuren geopend. Sinds maandag kunnen alle mbo-studenten weer een dag per week naar school. Daar blijven wel alle coronaregels van toepassing.