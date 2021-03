China verbiedt vernederende straffen op school

Chinese leraren mogen voortaan geen vernederende straffen meer uitdelen die lichamelijke of psychische trauma’s zouden kunnen veroorzaken. De aangescherpte regels verbieden leerlingen te slaan of beledigen. Ook mogen docenten scholieren niet dwingen te knielen of urenlang te staan.

Het ministerie van Onderwijs kwam tot de aanscherping nadat leerlingen die zwaar waren gestraft waren overleden. Dat kan zijn gebeurd nadat ze waren geslagen of omdat ze zelfmoord pleegden na vernederingen op school. Hoe leraren die de regels overtreden worden gestraft, is niet bekendgemaakt.

Leerlingen die kleine fouten maken - bijvoorbeeld het vergeten van huiswerk - worden geacht een excuusbrief te schrijven of bepaalde taken in de klas uit te voeren. Scholieren die zwaarder de fout in gaan, zoals door te pesten of te intimideren, kunnen tijdelijk van school worden gestuurd of psychologische begeleiding krijgen.

Lijfstraffen zijn in China verboden sinds 1986, maar dat wordt lang niet overal nageleefd. Het parlement neemt naar verwachting binnenkort een wet aan die lijfstraffen bij thuisonderwijs verbiedt.