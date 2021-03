Van Engelshoven reikt miljoenenprijs uit aan TU Eindhoven en HvA

De Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht wonnen beide 800.000 euro voor de tweede prijs en de derde prijs (500.000 euro) is voor de Hogeschool Windesheim en de Erasmus Universiteit. In totaal is er voor 5 miljoen euro aan prijzengeld verdeeld. Teams kunnen het geld gebruiken voor een ‘buitengewoon project’ waarmee ze het hoger onderwijs vernieuwen en verbeteren, aldus het ministerie van Onderwijs.

De HvA kreeg de eerste prijs voor de examentraining LeerLevels, die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. De Innovation Space van de TU Eindhoven kreeg de prijs toegekend voor het oplossen van ‘maatschappelijke uitdagingen”, zoals het opwekken van energie met nanotechnologie.

Dit jaar is de Hogeronderwijspremie voor het eerst uitgereikt. Van Engelshoven vindt het ‘heel belangrijk dat er nu voor docenten en docententeams zo’n premie is als blijk van waardering voor hun voortreffelijke werk”. Voor wetenschappers bestaan de Spinozapremie en de Stevinpremie.