Eis 21 jaar voor verkrachten en poging doden vriendin

Het Openbaar Ministerie heeft voor het gerechtshof in Den Bosch 21 jaar cel geëist tegen een 54-jarige man uit Steenbergen, die in september 2017 zijn toenmalige vriendin zou hebben verkracht en op tal van manieren ernstig zou hebben mishandeld. Volgens het OM heeft de vrouw urenlang in doodsangst verkeerd en moeten vechten voor haar leven.

De man nam de vrouw in de bewuste nacht mee vanuit een café naar zijn woning, nadat zij eerder op de avond hadden gepraat over hun relatie. In zijn huis zou de verdachte de vrouw hebben verkracht en haar hebben gedwongen seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Hij filmde het met zijn telefoon.

Later die nacht kreeg de vrouw toestemming van de man haar telefoon uit de auto te halen. Hij zou haar zijn gevolgd met een pistool en een mes. De vrouw probeerde te vluchten, maar de verdachte heeft haar ingehaald en sneed haar in haar hals en gezicht, aldus het OM. De man zou het slachtoffer vervolgens weer naar binnen hebben gebracht om te proberen haar te wurgen. Buurtbewoners, gealarmeerd door het gegil van de vrouw op straat, hadden inmiddels de politie gebeld.

Geen volledige opening van zaken

Tegen de politie zou de man hebben gezegd dat hij de vrouw had vermoord. De agenten vonden het slachtoffer in een plas bloed.

Volgens gedragsdeskundigen is de man ‘hoogstens verminderd toerekeningsvatbaar”. Hij heeft de beschuldigingen ontkend en zegt tegelijkertijd dat hij zich nauwelijks iets van de gebeurtenissen kan herinneren. Het OM vindt dat een ongeloofwaardige combinatie en denkt dat de verdachte geen volledige opening van zaken heeft gegeven.

De rechtbank legde de man in 2018 eveneens 21 jaar op. De man is tegen dat vonnis in beroep gegaan.

Het gerechtshof doet uitspraak op 29 maart.