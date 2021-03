VN-experts pleiten voor onderzoek naar vergiftiging Navalni

VN-experts Agnes Callamard en Irene Khan zien de vergiftiging als een ‘sinistere waarschuwing’ aan dissidenten. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat er een internationaal onderzoek moet komen om alle feiten en omstandigheden rondom Navalni’s vergiftiging boven tafel te krijgen, ook omdat de Russische autoriteiten ‘inadequaat’ hebben gereageerd en er een verboden chemisch wapen bij betrokken is.

Callamard en Khan roepen de Russische regering op een internationaal onderzoek uit te voeren of toe te staan. Dit doen ze namens de VN, waarvoor ze als onafhankelijke experts de situatie rondom Navalni monitoren.

Navalni werd in augustus vorig jaar ernstig ziek tijdens een vlucht in Rusland. De criticus van het Kremlin werd in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in de Russische plaats Omsk. Na enkele dagen werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland, waar werd vastgesteld dat hij was vergiftigd met een zenuwgif dat ooit in de Sovjet-Unie is ontwikkeld.

De 44-jarige oppositieleider keerde op 17 januari terug naar zijn thuisland, waar hij direct na aankomst werd aangehouden. Navalni werd in februari veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar, omdat hij de voorwaarden van een eerdere veroordeling had geschonden door zijn verblijf in Duitsland. Hij werd ruim zes jaar geleden schuldig bevonden aan fraude.