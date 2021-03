Prins Philip overgeplaatst naar ander ziekenhuis

De Britse prins Philip is maandagochtend overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. De 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth werd per ambulance van het King Edward VII Hospital naar het St. Bartholomew’s Hospital, eveneens in Londen, gebracht.

De hertog van Edinburgh ligt al bijna twee weken in het ziekenhuis met een infectie. Daarvoor blijft hij voorlopig nog worden behandeld. Ook ondergaat hij een hartonderzoek, meldt Buckingham Palace.

Volgens het paleis gaat het naar omstandigheden nog steeds goed met Philip, de in juni zijn 100e verjaardag hoopt te vieren. ‘De hertog reageert goed op de behandelingen en moet vermoedelijk nog tot het einde van de week in het ziekenhuis blijven”, staat in een verklaring.

Naar huis

Prins Edward liet vorige week nog weten dat het veel beter gaat met zijn vader en dat Philip graag naar huis wil. ‘Dus we duimen voor hem.’ Britse media melden dat de prins vanwege de coronapandemie alleen bezoek heeft gehad van zoon Charles.

De gezondheidsproblemen van de 99-jarige prins zijn niet gerelateerd aan het coronavirus. In januari werd hij samen met koningin Elizabeth ingeënt tegen Covid-19. Ze verblijven tijdens de coronapandemie in Windsor Castle.

De echtgenoot van koningin Elizabeth is in de afgelopen decennia meermaals in het ziekenhuis opgenomen met gezondheidsproblemen. Zo werd hij in 2011 nog geopereerd aan zijn hart.