Nog niet alle middelbare scholen zijn klaar voor heropening

Nog niet alle scholen in het voortgezet onderwijs verwelkomen maandag al extra leerlingen fysiek op locatie. Sommige onderwijsinstellingen hebben nog niet alle voorbereidingen getroffen, signaleert de VO-raad. De verwachting is dat deze scholen in de loop van de week klaar zijn voor heropening.

Het kabinet bepaalde vorige week op advies van het Outbreak Management Team (OMT) dat leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo weer minimaal één dag per week naar school mogen. Voorwaarde daarbij is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. ‘Nog niet alle scholen hebben het aangepaste lessenrooster op orde”, zegt een woordvoerder van de belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs. ‘Sommige kiezen ervoor om deze eerste week bijvoorbeeld alleen mentordagen te plannen. Niet gericht op lessen, maar vooral op het sociale aspect.’

De twaalf scholen van koepelorganisatie OVO Fryslân-Noord hanteren bijvoorbeeld maandag nog het ‘oude’ rooster met hoofdzakelijk les op afstand. Alleen examenleerlingen, praktijkvakken en leerlingen in een kwetsbare positie komen fysiek naar school. ‘Dat is volgens afspraak met andere koepels uit Friesland”, zegt Folkert Bangma, voorzitter van college van bestuur. ‘In de week voorafgaand aan de voorjaarsvakantie hebben we al gezegd docenten in de voorjaarsvakantie niet te willen belasten met extra voorbereidingen op eventuele versoepelingen.’

Uiterlijk woensdag zullen ook alle twaalf locaties uit Noord-Friesland open zijn, zegt Bangma.