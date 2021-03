Zorgmedewerkers klappen nu voor ‘opletten en niet-besmetten’

‘Na het applaus vanuit de samenleving voor de zorg, tijdens de eerste golf, vindt Isala het belangrijk óók waardering en respect te tonen voor alle mensen die al zo lang bereid zijn zich aan de maatregelen te houden”, aldus een woordvoerster van het hospitaal. ‘Maar de boodschap is ook: houd vol!”, vult Isala-voorzitter Rob Dillmann aan.

Het ziekenhuis is iedereen die volhoudt dankbaar: ‘Want minder mensen met corona, betekent ook minder ziekenhuisopnamen. Dat is en blijft de kern.’

Sociale bijwerkingen

De groeiende zorgen over de sociale bijwerkingen van alle maatregelen zijn ook Dillmann niet ontgaan en leven ook bij het eigen personeel. ‘Daarin zijn we allen één. Daarom is het goed elkaar af en toe een hart onder de riem te steken.’

‘De laatste loodjes wegen het zwaarst; dat geldt zeker ook voor deze crisis”, zegt hij verder. ‘We zijn bezig aan een marathon, terwijl we in het begin misschien dachten dat we de 1500 meter aan het lopen waren. Door de vaccinaties komt de finish dichterbij, maar mede door de onzekerheid rond de Britse variant blijft het een hobbelig parcours: we weten niet of er nog een heuvel komt na de bocht.’

Volhouders kunnen elkaar ook kunnen motiveren met zelfgemaakte bijdragen via de hashtag #doorzettersbedankt, benadrukt het Isala.

