Industrie blijkt motor voor economische herstel eurozone

Industriële bedrijven lijken het lichtpunt in de huidige coronacrisis. Volgens de Britse marktonderzoeker Markit nam de bedrijvigheid in de sector afgelopen maand verder toe tot het hoogste niveau in de afgelopen drie jaar. De groeispurt leidde wel tot problemen in de toeleveringsketen.

Volgens hoofdeconoom Chris Williamson van IHS Markit ontwikkelt de industrie zich meer en meer als een lichtpunt in de eurozone. De sector profiteerde van de sterkere vraag. Probleem is wel dat dit leidde tot een tekort aan grondstoffen. Verder piekten de inputkosten en liepen levertijden hard op. ‘De groeispurt heeft zijn eigen problemen met zich meegebracht”, aldus Williamson ‘Er wordt overal melding gemaakt van vertragingen bij de verzending en tekorten aan materialen, wat tot bijna-recordvertragingen in de toeleveringsketen heeft geleid.’

Coronamaatregelen in de eurozone hebben grote delen van de consumentengerichte dienstensector, met daarin onder andere de reissector en de horeca, lamgelegd. Dat betekent dat het aan de fabrikanten is om de economie te ondersteunen.

De grote vraag naar industrieproducten heeft de fabrieken ertoe aangezet om per saldo voor het eerst in bijna twee jaar meer personeel in dienst te nemen. Volgens Markit steeg de industriële activiteit in alle landen van de eurozone, op Griekenland na. De ondernemingen merkten een grotere vraag, zowel in eigen land als vanuit het buitenland. Vermoedelijk heeft dat te maken met de coronavaccinaties, die de hoop op economisch herstel voeden.