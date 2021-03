President Ghana als eerste persoon ingeënt met Covax-vaccin

De president van Ghana is als eerste persoon publiekelijk ingeënt met een vaccin dat gratis is verstrekt via Covax, een internationaal programma dat ook ontwikkelingslanden toegang geeft tot vaccins. De 76-jarige Nana Akufo-Addo zei dat hij zijn landgenoten wilde laten zien dat het middel van AstraZeneca veilig is.

Ghana ontving vorige week als eerste land vaccins via Covax. Het ging om 600.000 doses. President Akufo-Addo had zich zondag al gericht tot tot landgenoten die vaccins niet vertrouwen. ‘Het vaccin nemen zal je DNA niet veranderen, plaatst geen volgapparaat in je lichaam en maakt mannen en vrouwen ook niet onvruchtbaar.’

De autoriteiten in Ghana beginnen dinsdag officieel met hun vaccinatiecampagne. Buurland Ivoorkust begint maandag met inenten en is daarmee wereldwijd het eerste land dat op grote schaal Covax-vaccins in gebruik neemt. Er stonden ‘s ochtends al honderden mensen in de rij bij een sportcomplex in de metropool Abidjan.

Aan het Covax-programma doen ongeveer 145 landen mee. Die moeten in de eerste helft van het jaar ruim 337 miljoen doses ontvangen, genoeg om ongeveer 3 procent van hun gezamenlijke bevolking mee te vaccineren. Veel rijke landen hebben zelf of via de EU deals gesloten met farmaceuten en begonnen eind vorig jaar al met vaccineren.