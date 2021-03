Minder auto’s op kenteken gezet door coronasluitingen

De gedwongen coronasluiting van showrooms laat zich voelen in de autobranche. Volgens autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging zijn er in de eerste twee maanden van het jaar bijna 23 procent minder auto’s op kenteken gezet dan een jaar eerder.

De showrooms zijn al sinds medio december gesloten. Autodealers moeten het nu hebben van zakelijke bestellingen en verkopen op afstand, via de telefoon of via het internet. Particulieren zien dat laatste over het algemeen niet echt zitten. Veel mensen willen een nieuwe auto toch eerst bekijken en uitproberen, voor ze overgaan tot een koop.

Dat er in januari en februari toch nog 56.933 nieuwe auto’s werden geregistreerd, komt vooral door mensen die hun auto vorig jaar al hadden besteld. Het duurde soms even voordat de nieuwe wagens konden worden geleverd.

Ford Fiesta

In de cijfers over februari was de Ford Fiesta het populairste model. Ook de KIA Picanto, de Volvo XC40 en de Toyota Aygo waren relatief gewild. Op de laatste plaats in de top vijf van meest op kenteken gezette merken stond de Opel Corsa.

In heel 2021 rekenen BOVAG en RAI Vereniging op ongeveer 400.000 nieuwe auto’s, dus beduidend meer dan de bijna 357.000 van vorig jaar. Maar ze waarschuwen dat het verloop van de coronacrisis en het effect daarvan op de markt voor nieuwe personenauto’s, net als afgelopen jaar, te onvoorspelbaar zijn om een betrouwbare voorspelling te doen voor de komende maanden.