Krajicek: songfestival met publiek is mogelijk

Richard Krajicek is ervan overtuigd dat Rotterdam Ahoy, in tegenstelling tot het ABN AMRO World Tennis Tournament, straks wel publiek kan ontvangen voor het Eurovisiesongfestival. De toernooidirecteur vindt dat alles op alles moet worden gezet om dat mogelijk te maken, zei hij maandag op de eerste dag van het tennistoernooi tegen het ANP.

Krajicek mocht maandag bij het Depot Museum Boijmans van Beuningen de officiële songfestivalaftelklok een zetje geven van 83 naar 82 dagen. Hij heeft al sinds vorig jaar nauw contact met de songfestivalorganisatie, vooral om te kijken of er op bepaalde gebieden samengewerkt kan worden.

‘We kunnen zeker wat van elkaar leren”, zegt Krajicek nu het tennistoernooi zonder bezoekers een tv-productie zoals het songfestival is geworden. ‘Normaal ben je heel erg bezig met het publiek maar dat valt nu weg. Dus dat zie je heel goed terug in hoe de baan eruit ziet bijvoorbeeld. We hebben eigenlijk een grote tv-studio gebouwd met daarin een tennisbaan.’

Nieuwe kans

Dat het tennistoernooi het dit jaar zonder publiek moet doen, vindt Krajicek niet zo’n ramp. ‘Natuurlijk balen we ervan maar volgend jaar hebben we gewoon weer een nieuwe kans. Het songfestival is hier voorlopig maar eens in de veertig jaar, tenzij we opeens supersuccesvol zijn. Dan denk ik: kom op, laten we alles op alles zetten om er publiek bij te laten zijn. Dat zou zo gaaf en bijzonder zijn.’

Krajicek heeft goede hoop dat dat gaat lukken. Er zijn nog zo’n 2,5 maand te gaan en dankzij de verschillende Fieldlab-evenementen wordt veel onderzoek gedaan naar hoe er weer mondjesmaat publiek bij evenementen kan zijn. ‘Met zoveel testen en alles wat er nog meer gedaan wordt, moet een songfestival met publiek veilig mogelijk zijn.’