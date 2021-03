AEX koerst af op stevig herstel, blik op PostNL na cijfers

Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs maken zich maandag op voor een stevig herstel. Vooral de aandelen in de technologie- en chipsector lijken te worden opgepikt na de recente zware koersverliezen. Op het Damrak gaat de aandacht uit naar de resultaten van postbedrijf PostNL, dat in 2020 volop profiteerde van de coronacrisis. Daarnaast wordt uitgekeken naar de cijfers over de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren dik 1 procent hoger te beginnen aan de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met winsten openen. In Tokio eindigde de Nikkei maandag ruim 2 procent in de plus onder aanvoering van de Japanse tech- en chipbedrijven.

PostNL bezorgde afgelopen jaar veel meer pakketjes doordat mensen vanwege de coronapandemie thuis moesten blijven en gingen internetshoppen. Het bedrijf boekte daardoor flink meer omzet en zag de winst ruimschoots verdubbelen. Ook gaat PostNL het betalen van dividend aan de aandeelhouders hervatten. Topvrouw Herna Verhagen sprak in een toelichting van een uitzonderlijk jaar met ongekende omstandigheden.

Just Eat Takeaway

De aandelen van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en informatieleverancier Wolters Kluwer zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Deutsche Bank schroefden hun aanbeveling voor Just Eat Takeaway op naar kopen, terwijl Goldman Sachs positiever werd over Wolters Kluwer.

De markten verwerken daarnaast het nieuws dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord is met de 1900 miljard dollar aan extra coronanoodsteun. Het voorstel gaat nu naar de Senaat, waar de Democratische vicepresident Kamala Harris mogelijk een beslissende stem zal moeten uitbrengen. In de Senaat hebben zowel de Republikeinen als de Democraten namelijk 50 zetels.

Janssen

In de strijd tegen het coronavirus heeft de Amerikaanse medicijnwaakhond (FDA) het vaccin van de Leidse farmaceut Janssen een noodgoedkeuring gegeven voor de Amerikaanse markt. Voordeel van het Leidse middel is dat het in een gewone koelkast kan worden bewaard en er slechts één prik nodig is. De Europees toezichthouder EMA zal het vaccin naar verwachting op 11 maart goedkeuren.

De euro was 1,2088 dollar waard, tegenover 1,2095 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,7 procent tot 62,57 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 65,56 dollar per vat.