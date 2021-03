Netanyahu: Iran zit achter ontploffing bij schip

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu houdt Iran verantwoordelijk voor een explosie bij een Israëlisch schip. ‘Het was een Iraanse operatie. Dat is duidelijk”, zei Netanyahu.

Het vrachtschip MV Helios Ray liep vorige week schade op in de Golf van Oman. Een ontploffing sloeg gaten in de romp, maar er vielen voor zover bekend geen slachtoffers. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt.

Netanyahu zei op de radio dat zijn land in de hele regio de confrontatie aangaat met Iran. Het interview werd uitgezonden nadat Syrië melding had gemaakt van een Israëlische raketaanval. De Syrische luchtverdediging zou meerdere projectielen hebben neergehaald. Israël heeft niet bevestigd dat het achter die aanval zit.

Een waarnemingsgroep zegt dat de raketbeschieting was gericht tegen een gebied ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. Daar zouden zich troepen bevinden van de Iraanse Revolutionaire Garde en de Hezbollah-beweging, een bondgenoot van Teheran.