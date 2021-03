‘Veel hypotheken overgesloten wegens lage rente’

Het aantal hypotheekaanvragen is vorige maand met 10 procent gestegen ten opzichte van februari 2020, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). Bijna een derde van de circa 45.000 aanvragen is gedaan door oversluiters die wilden profiteren van de lage rentestand.

In totaal werden in februari zo’n 45.000 aanvragen gedaan via het netwerk van HDN, een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Daarvan kwamen er 13.000 voor rekening van oversluiters. De gemiddelde hypotheeksom van deze groep ligt op 252.000 euro. In grote meerderheid kozen ze ervoor om hun rente voor 20 jaar vast te zetten.

Het aantal doorstromers, mensen die naar een tweede of latere koopwoning gaat, daalt al een aantal maanden en kwam uit op iets meer dan een kwart. Daarentegen stijgt het aantal tweede hypotheken, wat erop wijst dat mensen kiezen voor een verbouwing. Starters zijn goed voor 26 procent van de hypotheekaanvragen, wat een iets kleiner aandeel is dan een maand eerder.

Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN.