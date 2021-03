The Crown grote winnaar bij Golden Globes

Netflix-serie The Crown heeft de hoge verwachtingen kunnen waarmaken tijdens de Golden Globes. De show over het Britse koningshuis was genomineerd voor zes beeldjes en wist er daarvan vier te verzilveren. Chadwick Boseman, die vorig jaar overleed, werd door de jury postuum uitgeroepen tot beste acteur voor zijn optreden in bluesfilm Ma Rainey’s Black Bottom.

Emma Corrin en Josh O’Connor, die de rollen van prinses Diana en prins Charles spelen in het vierde seizoen van The Crown, wonnen in de categorie voor beste rol in een dramaserie. Corrin sprak bij het in ontvangst nemen van haar award, dat digitaal gebeurde, haar dank uit aan de in 1997 verongelukte Diana. ‘Je hebt me medeleven en empathie geleerd die ik me nooit had kunnen voorstellen.’

Gillian Anderson kreeg een Golden Globe voor haar rol als Margaret Thatcher, als beste ondersteunende actrice. Daarnaast werd The Crown uitgeroepen tot beste dramaserie.

Beste comedy

De comedyserie Schitt’s Creek, die vorig jaar nog zes Emmy Awards won, sleepte de prijs voor beste comedy en beste actrice in een tv-comedy (Catherine O’Hara) in de wacht. Ook de film Borat Subsequent Moviefilm won twee prijzen, voor beste comedyfilm en beste comedy-acteur (Sacha Baron Cohen).

De prijs voor beste dramafilm ging naar Nomadland, geregisseerd door Chloé Zhao. Zij was tevens de tweede vrouw, én gekleurde vrouw, die een Golden Globe won voor beste regisseur. De Golden Globes werden voor het eerst uitgereikt vanaf twee verschillende locaties, New York en Los Angeles, en werden gepresenteerd door Amy Poehler en Tina Fey. Alle genomineerden keken vanuit huis mee via een Zoom-verbinding.