VS willen ‘onmiddellijke vrijlating’ van actievoerders Hongkong

‘We veroordelen de detentie van en de aanklachten tegen pan-democratische kandidaten bij de verkiezingen in Hongkong en roepen op tot hun onmiddellijke vrijlating”, schreef Blinken op Twitter. ‘Politieke participatie en vrijheid van meningsuiting zouden geen misdaden moeten zijn.’

47 verdachten werden zondag aangeklaagd door de autoriteiten in Hongkong. Ze waren eerder dit jaar opgepakt vanwege hun betrokkenheid bij het organiseren van een voorverkiezing voor de oppositie in de miljoenenstad.

De pro-democratische oppositie wilde via die voorverkiezing de kandidaten laten selecteren die het meeste kans zouden maken bij de parlementsverkiezingen. Er brachten uiteindelijk ongeveer 600.000 mensen een stem uit in de 7,5 miljoen inwoners tellende metropool. De autoriteiten besloten later om de parlementsverkiezingen uit te stellen, formeel vanwege de coronacrisis.

De verdachten worden vervolgd met een beroep op de omstreden nationale veiligheidswet. Die is vorig jaar ingevoerd door China na massale protesten in Hongkong. De wetgeving geeft de autoriteiten meer mogelijkheden om activisten aan te pakken.