‘Coronacrisis helpt PostNL aan hogere jaarwinst’

PostNL presenteert maandag de jaarcijfers over coronajaar 2020. Waarschijnlijk is zowel de omzet als de winst flink toegenomen. Doordat veel mensen vorig jaar aan huis gekluisterd waren vanwege de viruspandemie heeft internetshoppen een vlucht genomen, en daardoor had PostNL veel meer pakketjes om te bezorgen.

Het bedrijf heeft in januari zelf al naar buiten gebracht dat er vorig jaar een recordaantal van 337 miljoen pakketten is afgeleverd. Vooral na het ingaan van de tweede lockdown, wat samenviel met de kerstperiode, was het ‘uitzonderlijk druk”. In de slotperiode van het jaar werden er ook aanzienlijk meer kaarten verstuurd, vandaar dat de financiële verwachtingen ook bij het bedrijf zelf hooggespannen waren.

Bij dit soort ‘uitzonderlijke resultaten’ hoorde volgens topvrouw Herna Verhagen ook een ‘uitzonderlijke erkenning’ van het harde werk van alle medewerkers afgelopen jaar. De winstuitkering werd daarom verhoogd en ook kregen medewerkers van onderaannemers op het gebied van sorteren en bezorgen een bonus. Verder kondigde PostNL aan het betalen van dividend aan de aandeelhouders te hervatten.