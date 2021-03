Gouverneur Cuomo uit spijt voor ‘verkeerd opgevat geflirt’

Een advocatenbureau gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen van seksueel ongewenst gedrag aan het adres van gouverneur Andrew Cuomo van de Amerikaanse staat New York. De gouverneur zegt in een verklaring over de aantijgingen dat hij ‘oprecht spijt heeft’ als zijn gedrag ooit ‘verkeerd is opgevat als ongewenst geflirt”.

Cuomo maakte dit weekend bekend dat hij oud-rechter Barbara Jones gevraagd had een onderzoek naar de beschuldiging te starten, nadat hij door twee vrouwen die voor hem werkten beticht werd van seksueel wangedrag.

Dat kwam de gouverneur echter op kritiek te staan van mede-Democraten. Verschillende politici reageerden dat een zelfbenoemde onderzoeksleider geen goed doet aan de onafhankelijkheid van de zaak. Letitia James, de minister van Justitie van New York, maakte daarop bekend dat in plaats daarvan een advocatenbureau in de arm wordt genomen. Cuomo heeft daar goedkeuring voor gegeven.

Een van de vrouwen die Cuomo beschuldigt, de 25-jarige Charlotte Bennett, zei tegen The New York Times dat ze afgelopen najaar allerlei seksueel getinte en persoonlijke vragen kreeg van haar baas.

Zo vroeg hij haar of ze dacht dat leeftijd een verschil maakte in relaties, en had hij gezegd dat hij openstond voor relaties met vrouwen van in de 20. Die opmerkingen interpreteerde ze als duidelijke toenadering tot een seksuele relatie. Een andere oud-medewerkster stelt dat de gouverneur haar ongevraagd een kus op haar mond gaf.

Cuomo, die in zijn staat erg populair is door zijn optreden sinds het uitbreken van de coronapandemie, sprak de beschuldigingen in eerste instantie tegen. ‘Ik begrijp nu dat mijn interacties mogelijk ongevoelig of te persoonlijk zijn geweest”, stelde hij later in de verklaring. ‘En dat sommige opmerkingen gegeven mijn positie anderen een gevoel gaven dat ik nooit had bedoeld.’

De Democraat ontkent echter ooit iemand ongepast te hebben aangeraakt of voorstel te hebben gedaan. Cuomo stelt dat hij wel eens ‘speelse grapjes’ maakt. ‘Ik bedoel dat niet beledigend en probeer alleen wat lichtzinnigheid en plagerij toe te voegen aan wat een zeer serieuze zaak is.’