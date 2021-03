Eerste Janssen-vaccins komen dinsdag aan in de VS

De eerste coronavaccins van van de Leidse farmaceut Janssen komen dinsdag aan in de Verenigde Staten, dat hebben hoge functionarissen van de Amerikaanse regering laten weten. Janssen kan direct 4 miljoen doses leveren aan de Amerikanen. Eind maart moeten er volgens Johnson & Johnson (J&J), de Amerikaanse eigenaar van Janssen, 20 miljoen doses over heel de Verenigde Staten zijn toegediend. J&J wil voor voor eind juni van dit jaar het streefgetal van 100 miljoen toegediende vaccins hebben bereikt.

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) gaf het Janssen-vaccin zondag groen licht om te worden toegelaten op de Amerikaanse markt. Het vaccin heeft maar één prik nodig, in tegenstelling tot de vaccins van Pfizer en AstraZeneca die eerder zijn toegelaten. Ook is het vaccin makkelijker te distribueren omdat deze op kamertemperatuur kan worden bewaard en er geen vriezers voor nodig zijn om ze op te slaan.

Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De Europees toezichthouder EMA wil het op 11 maart goedkeuren, zo is vernomen bij de EU. De Europese Commissie liet al weten dat het vaccin van Janssen vanaf april geleverd wordt in de EU. Brussel heeft een deal voor 200 miljoen doses, met een optie voor nog eens 200 miljoen.

De regering-Biden hoopt met de nieuwe vaccins vooral meer minderheden te kunnen vaccineren. De overheidsfunctionarissen benadrukten dat de vaccinatiegraad onder zwarte en bruine Amerikanen ‘niet zo hoog is als we willen hebben”. Ze hopen de vaccinatiegraad te verhogen door meer vaccinatiecentra te openen in gebieden waar veel minderheden wonen en mobiele vaccinatiecentra in te zetten om minderheden in slecht bereikbare gebieden te bereiken.