Toeslagenouder tegen Rutte in RTL-debat: waarom kan u blijven?

Rongen is een van de duizenden ouders die in de financiële problemen zijn gekomen door de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst. Zij moest enorme bedragen aan kinderopvangtoeslag terugbetalen.

"Wow", zei Rutte op de introductie van Rongen. "Heel bijzonder dat we hier zo staan." De premier legde uit dat Rongen een van de ouders is die hij eerder op het Catshuis heeft gesproken. Rongen wilde weten waarom voormalig minister Lodewijk Asscher wel is gestopt als lijsttrekker van de PvdA, maar Rutte wel aanbleef. De VVD-leider gaf aan te hebben "nagedacht" over zijn politieke lot. "Dit is zo'n schandvlek." Maar "per saldo" is er onder zijn verantwoordelijkheid ook veel goeds gebeurd, vindt Rutte.

"Wat jullie hebben meegemaakt, is verschrikkelijk", zei hij wel tegen Rongen. Hij benadrukte wat het kabinet naar aanleiding van het toeslagenrapport in het werk heeft gezet om te voorkomen dat burgers in de toekomst zo in de problemen komen door het handelen van de overheid.