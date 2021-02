Aantal coronabesmettingen in VK opnieuw flink omlaag

Het aantal coronabesmettingen neemt in het Verenigd Koninkrijk verder af, onder meer dankzij het voortvarende vaccinatieprogramma. De gezondheidsautoriteiten meldden zondag over de afgelopen 24 uur 6035 nieuwe gevallen, opnieuw ruim duizend minder dan een dag eerder. Over een hele week genomen betekenen deze laatste cijfers een vermindering van 21,2 procent.

Ook overlijden steeds minder mensen door Covid-19. Londen registreerde er zondag nog 144, op weekbasis een teruggang met 33,5 procent. Sinds het begin van de uitbraak vorig jaar zijn bijna 123.000 Britten bezweken aan de ziekte. Volgens de meest recente gegevens hebben nu bijna 20,1 miljoen inwoners ten minste de eerste prik tegen corona gekregen.

Enigszins verontrustend was de ontdekking van mogelijk zes gevallen van besmetting met de Braziliaanse virusvariant, de mutatie die voor het eerst opdook in de stad Manaus. Twee van de drie Engelse geïnfecteerden behoren tot een familie uit South Gloucestershire, die recent in Brazilië is geweest. De mensen met wie zij mogelijk contact hebben gehad worden zo snel mogelijk getest. Volgens de gezondheidsdienst is het risico voor de wijdere omgeving vrij klein. De drie andere gevallen zijn vastgesteld in Schotland.