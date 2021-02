Fauci over Leids vaccin: zou het zeker nemen

Anthony Fauci heeft geen enkele twijfel over de effectiviteit van het coronavaccin dat is ontwikkeld door het Leidse farmaceutische bedrijf Janssen, eigendom van Johnson & Johnson. De Amerikaanse autoriteit op het gebied van infectieziekten raadde zijn landgenoten het middel, het derde dat is toegelaten in de VS, aan op tv bij NBC en absoluut niet te wachten.

‘Alle drie vaccins zijn eigenlijk heel goed. Mensen zouden zich moeten laten inenten met wat in hun geval het best beschikbaar is. Als je je ergens meldt en er ligt een dosis klaar van J&J, dan zou ik die zeker nemen”, aldus Fauci. Voordeel van het Leidse middel is dat het in een gewone koelkast kan worden bewaard en er slechts één prik nodig is. Bij die van Pfizer/BioNTech en Moderna is een herhaaldosering nodig.

De befaamde immunoloog zei te verwachten dat komende herfst in de VS een begin kan worden gemaakt met het vaccineren van middelbare scholieren. Leerlingen in het basisonderwijs, die het minste risico lopen ernstig ziek te worden door corona, volgen eind dit jaar of begin 2021.